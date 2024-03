Spera: „Aufruf zur Zerstörung Israels“

Die Journalistin und ehemalige Direktorin des Wiener Jüdischen Museums, Danielle Spera, gibt im krone.tv-Interview Einblick in die aktuelle Situation im Krieg Israels gegen die Hamas: „Es gibt nach wie vor Raketenabschuss aus dem Gazastreifen auf Israel. Und die Parole „from the river to the sea“ ist der Aufruf zur Zerstörung Israels.“