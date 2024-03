Schwarze Allianz gegen Gras im Grenzgebiet

Pro und Kontra Cannabis

Manche Stimmen warnen vor der Freigabe des grünen Krauts in allen seinen verarbeiteten Formen, gilt es doch als Einstiegsdroge und Auslöser von Psychosen und anderen geistigen Problemen. Befürworter hingegen betonen, dass eine kontrollierte Produktion und Abgabe den Schwarzmarkt und somit Geldflüsse in die organisierte Kriminalität eindämmen soll. Zudem sollen so Qualität und Reinheit sowie Altersbeschränkungen kontrolliert sowie Polizei und Justiz entlastet werden. Dazu sollen erhebliche Steuereinnahmen kommen.