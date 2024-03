Russische Luftwaffe reduziert laut Kiew Angriffe

Leichen von Kindern aus Trümmern geborgen

Trotz des Einsatzes von Flugabwehrsystemen an der Front beklagt die ukrainische Regierung einen Mangel an weiteren Systemen, um Großstädte schützen zu können. Der russische Terror müsse gestoppt werden, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. „Und wenn Menschen sterben, während unsere Partner sich in politischen Spielchen oder Diskussionen verlieren, die unsere Verteidigung einschränken, ist das unverständlich und unvorstellbar.“ Die Welt habe ausreichend Flugabwehrsysteme gegen Drohnen und Raketen (siehe Video zu Waffenlieferungen oben).