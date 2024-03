LASK und BW Linz stöhnen - Torgeiz ist nicht geil!

Bei Lokalrivale LASK soll in Altach, das ohne den gesperrten Trainer Standfest antreten muss, ausgerechnet der alles retten, der zwar drei der letzten fünf Tore des LASK (in 5 Spielen) erzielt hat, aber oft unglücklich agiert: Marin Ljubicic. Kaum zu glauben: Die zu erwartende Startelf des LASK hat in dieser Saison zusammen lediglich neun Tore auf ihrem Konto. Was nicht an der Abwehr liegt: Philipp Ziereis, Felix Luckeneder und Filip Stojkovic haben viermal getroffen – Mittelfeld und Flügel befinden sich jedoch fast auf Nulldiät, was ihren Torhunger betrifft.