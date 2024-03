Serieneinbrecher planten ihre Coups von Polen aus

Tresor führte zu neuer Kooperation

Ein aufgebrochener und in einem tschechischen Waldstück aufgefundener Tresor, der von einem „illegalen Einstieg“ in ein Haus in der Gemeinde Gastern stammt, löste eine Kooperation von niederösterreichischen und tschechischen Ermittlern aus, die bald darauf fruchtete. Auf frischer Tat – nach Einbrüchen in Karlstein, Niederedlitz und Waidhofen an der Thaya – wurden die vier Georgier noch im Stadtgebiet von Waidhofen festgenommen, berichtet Bezirkspolizeichef Paul Palisek.