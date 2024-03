Einbrecher machen in Einfamilienhaus fette Beute

Wie genau die Einbrecher in das Einfamilienhaus in der 2300-Seelen-Gemeinde Nassereith im Tiroler Oberland gelangten, darüber hält sich die Polizei bedeckt. Was sie dort wollten, ist hingegen klar. Die noch unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und wurden auch fündig.