Mann geholfen: Retter aus der Blutspendezentrale

„Ein Passant half mir sogleich und brachte mich in die Blutspendezentrale vom Roten Kreuz gegenüber.“ Dort wurde er - obwohl es nicht die Aufgabe der Mitarbeiter ist - vorbildhaft versorgt. „Sie haben mir so geholfen, ich möchte mich daher öffentlich herzlich bedanken“, sagt der Pensionist. Die diensthabende Ärztin erkundigte sich am nächsten Tag sogar nach Juranitsch Wohlbefinden. So viel Engagement verdient unseren Titel Wiener der Woche.