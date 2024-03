Brötchen-Spezialist zeigt in Linz Ecken und Kanten

Die Gastronomie-Szene in Linz ist um eine weitere Attraktion reicher. In der Linzerie eröffnete der Traditionsbetrieb Trzesniewski seinen ersten Shop außerhalb der Bundeshauptstadt Wien. Die Brötchenliebhaber dürfen sich freuen - 26 Klassiker sind auch in Linz dauerhaft im Sortiment zu finden.