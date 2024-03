Schwerpunktwoche wegen „Ablenkung“ auf den Straßen

Ausmaß der Ablenkung wird unterschätzt

„Um die Verkehrssicherheit zu steigern, haben wir bereits die landeseigene Radarüberwachung mit Beginn Herbst 2020 sowie andere Schwerverkehrskontrollen in landeseigenen Prüfhallen forciert. Zusätzlich braucht es mehr Präventionsarbeit“, so Dorner. Die Schwerpunktwoche startete am 26. Februar in Eisenstadt, wurde durchgeführt vom KFV und richtete sich an Jugendliche der 7. bis 9. Schulstufe. Dabei wurde ein Parcours mit ineinandergreifenden Stationen aufgebaut. Eine 270 Grad Safety Box kam erstmalig zum Einsatz. Diese Box stellt ein interaktives Tool dar, bei der die Schüler in Selbstversuchen testen können, dass Unachtsamkeit durch die Nutzung eines Smartphones schnell zu heiklen Situationen führen kann.