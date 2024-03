Heuer wurden 22 neue Schaltjahrbabys geboren

Linz als „Hotspot“

22 Babys wurden gezählt. Alleine elf davon kamen im Kepler Uni-Klinikum in Linz zur Welt. Im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) hat es insgesamt drei Schalttags-Geburten gegeben. In Steyr ist die kleine Amina geboren worden – sie war die einzige an diesem Tag. In Kirchdorf erblickten zwei Kinder Licht der Welt.