Gogl-Walli stürmt mit ÖLV-Rekord ins Halbfinale

Starker Auftakt von Mayr

Verena Mayr ist zudem bei ihrem Comeback auf der Leichtathletik-Weltbühne gut in den Fünfkampf gestartet. Über 60 m Hürden lief sie als Dritte ihres Heats in 8,47 neue Saisonbestzeit. Vor fünf Jahren hatte die Oberösterreicherin in der Emirates Arena ihre persönliche Bestzeit mit 8,38 erzielt, am Ende wurde sie bei dieser Hallen-EM im Fünfkampf ausgezeichnete Sechste.