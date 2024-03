Künstliche Befruchtung in Alabama jetzt geschützt

Die Entwürfe sehen zivil- und strafrechtliche Immunität vor und wurden in beiden Kammern verabschiedet, wie auf der offiziellen Webseite des Parlaments am Donnerstag zu sehen war. Gouverneurin Kay Ivey muss das neue Gesetz noch unterschreiben. Zuvor hatten sich mehr als 150 Patientinnen und Patienten einer In-Vitro-Fertilisation versammelt, um eine legale künstliche Befruchtung zu fordern (siehe Video oben). Dabei werden Eizellen außerhalb des Körpers der Frau im Reagenzglas befruchtet, anschließend wird das befruchtete Embryo in die Gebärmutter implantiert.