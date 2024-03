Extreme Raser verlieren ab heute ihre Autos

Für eine dauerhafte Abnahme samt Versteigerung ist die Voraussetzung eine Übertretung von 80 km/h im Ortsgebiet und 90 km/h außerhalb. Je 10 km/h weniger gelten, wenn der Lenker den Führerschein in den letzten vier Jahren schon einmal abgeben musste. Raserfahrzeuge landen an vier Standorten in Bergheim, St. Johann, Zell am See und Tamsweg.