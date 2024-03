Der Musikant Gottes und die Vogerln im Wald

Eine weitere experimentelle Würdigung für Anton Bruckner ist die „Schorgel“: Kunstuni-Absolvent Clemens Bauder hat aus umgebauten Spielplatzgeräten ein Orgelspiel gebaut. Durch Schaukel- und Wippbewegungen werden Orgelpfeifen betätigt. Erstmals soll die „Schorgel“ am 19. April in Leonding ertönen, dann in Kronstorf und Hörsching.