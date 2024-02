Bolsonaro soll mit Jetski Buckelwal gequält haben

Nah herangefahren, mit Handy gefilmt

Wie auf einem Video, das in sozialen Medien kursiert, zu sehen ist, fuhr damals ein Mann vor der Küste São Paulos mit einem Jetski nahe an einen Wal heran, während er mit einem Handy filmte. Ermittler gehen davon aus, dass der Mann Bolsonaro war und bis auf etwa 15 Meter an das Tier herankam.