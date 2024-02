Frauensport hofft auf mehr Sichtbarkeit

Sie liefern Topleistungen. Feiern Siege und Medaillen. Aber in der Sport-Berichterstattung sind Frauen unterpräsent. Eine neue Studie von MediaAffairs zeigt, dass nur rund 19 Prozent der heimischen Beiträge in TV- oder Printmedien den Athletinnen gewidment sind. Berücksichtigt wurden Anzahl der Bilder und Berichtsvolumen in ausgewählten österreichischen Medien binnen eines Jahres bis Herbst 2023.

Schnaderbeck als Stargast