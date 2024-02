Dornbirner hatten einen kleinen Gast mit dabei

Als der GAK in der vergangenen Saison am letzten Spieltag in Dornbirn um den Meistertitel spielte und mit dem 1:1-Unentschieden auf der Birkenwiese den Aufstieg in die Bundesliga knapp nicht schaffte, war der kleine Maxi Pulko traurig. Der eingefleischte GAK-Fan war extra mit seinem Papa angereist, wollte seine Mannschaft feiern sehen. Die Enttäuschung war damals riesengroß.