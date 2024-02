Verstappen: Horner? „Es ist nicht mein Fall!“

Die Klärung der Affäre um Red-Bull-Teamchef Christian Horner ließ auch am Medientag der Formel 1 vor dem Auftaktwochenende in Bahrain auf sich warten. „Es ist nicht mein Fall, wir müssen als Team dem Prozess vertrauen, aber wir müssen auch geduldig sein“, sagte Max Verstappen am Mittwoch. Ins Detail gehen, wollte der Weltmeister auf Nachfragen nicht. Die Angelegenheit belaste ihn nicht, betonte Verstappen. „Ich bin fokussiert auf die Leistung des Autos und auf mich selbst.“