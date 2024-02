„Absurd“: Warten auf Entscheidung von Red Bull

Die Zukunft von Red-Bull-Teamchef Christian Horner soll sich noch vor dem Saisonauftakt der Formel-1-WM am Wochenende in Bahrain entscheiden. Gut möglich, dass es in den nächsten Stunden ein Statement von Red Bull gibt (wir halten Sie HIER auf dem Laufenden). Horner steht im Zentrum einer internen Untersuchung. Geklärt werden soll, ob er sich gegenüber einer Mitarbeiterin unangemessen verhalten hat.