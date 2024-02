1. Freies Training in Bahrain - ab 12.30 Uhr LIVE

Weiter gebastelt wurde auch am Kalender, der noch nie so viele Rennen umfasst hat wie heuer. Im Vergleich zu 2023 kehrt der Große Preis von China in Shanghai zurück. Auch Imola, 2023 wegen Überschwemmungen in der Region abgesagt, ist wieder im Programm. Der erste Grand Prix findet statt am Sonntag am Samstag (16.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Bahrain statt. Das ist indirekt dem muslimischen Fastenmonat Ramadan geschuldet, der am 10. März, also am Sonntag der Woche darauf, beginnt.