Frauenring ruft zu „Schreitag“ gegen Femizide auf

„Gewalt an Frauen ist globales Problem“

„Jede Frau kann Opfer eines Femizids werden, egal, wie alt sie ist, woher sie kommt, was sie arbeitet. Gewalt an Frauen kennt keine Nationalität, Religion und Herkunft. Gewalt an Frauen ist ein globales Problem und daher auch ist kein importiertes Problem“, so Frieben.