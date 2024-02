Vermisster Eisläufer: Nun wurde Leiche entdeckt

Der Fall des seit 15. Jänner am Neusiedler See vermissten Eisläufers könnte geklärt sein: Am Mittwochvormittag ist eine männliche Leiche gefunden worden. Ein Fischer entdeckte den Toten am Schilfrand zwischen Podersdorf und Illmitz (Bezirk Neusiedl am See), bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht des ORF Burgenland.