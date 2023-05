Ex-Spice-Girl möchte „nicht noch einmal 25 sein“

Karriere als Spice Girl, Modedesignerin und Fußballer-Gattin

Victoria Beckham wurde als Mitglied der Girl-Group Spice Girls bekannt. Die fünf Frauen waren bzw. sind unter Spitznamen bekannt, die ihnen 1996 vom Top of the Pops Magazine gegeben und von Medien und Management aufgegriffen wurden: Melanie Brown (auch Mel B) alias Scary Spice, Emma Bunton alias Baby Spice, Geri Halliwell alias Ginger Spice, Victoria Beckham alias Posh Spice und Melanie Chisholm (auch Melanie C) alias Sporty Spice.