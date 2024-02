Lkw im Schneechaos: Jetzt ist Krisengipfel nötig

20 Räumfahrzeuge im Dauereinsatz

Der Autobahnbetreiber Asfinag betonte am Montag, „dass alle Ressourcen im Winterdienst am vergangenen Freitag rechtzeitig und umfassend eingesetzt wurden“. Mehr als 20 Winterdienst-Fahrzeuge seien nach den Nacht- auch in den Morgenstunden im Dauereinsatz gestanden. „Es gab bereits bis Mittag rund 50 Zentimeter Neuschnee, trotz der heftigen Niederschläge kam es bis zu diesem Zeitpunkt zu keinerlei Behinderungen“, betont Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl.