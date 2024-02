Mehrheit verweigert Nachrichten zu Corona

Kein Interesse an Innenpolitik

Bei Innenpolitik und Nachrichten von Prominenten geben die Befragten wiederum oft an, dass es sie schlicht nicht interessiere. Ein Viertel ist von der innenpolitischen Berichterstattung gelangweilt. Themen, mit denen sich die Menschen der Umfrage nach am liebsten beschäftigen, sind Gesundheit, regionale Ereignisse, Regionalpolitik und Ernährung. „Es scheint sich also weniger um eine generelle Nachrichtenverdrossenheit zu handeln, sondern um eine bewusste und gezielte Abkehr von bestimmten Inhalten“, sagt Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.