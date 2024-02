Kruse kontert Löw: „Bisschen despektierlich“

„Heuchlerisch“

Was war passiert? Löw hatte davor in einem Interview mit der „Bild“ erklärt, warum er, damals DFB-Bundestrainer, Kruse nicht mit zur WM 2014 nahm. „Wir wollten Weltmeister im Fußball werden - nicht im Poker“, so Löw lapidar. „Jogi“ spielte damit auf die Vorgeschichte vom 13. November 2013 an. In der Nacht vor dem Länderspiel zwischen England und Deutschland war Stürmer Kruse dabei erwischt worden, wie er nach einer Pokerrunde noch Damenbesuch in einem Hotelzimmer erhielt. Trotzdem durfte Kruse im Spiel dann von Beginn an auflaufen - er wurde in der 54. Minute ausgewechselt. Dass Löw später erklärte, Kruse sei nicht gut genug für die WM, erachtet Letzterer wieder als „heuchlerisch“.