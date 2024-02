VSV bastelt schon an Coup mit russischem Zauberer

37 NHL-Partien am Buckel

Der ehemalige Erstrunden-Draft (der mit 18 schon nach Kanada ging!) soll sich verpokert haben, ist deshalb in Frankreich gelandet. Davor hatte er meist Topklubs: Für Montreal und die L.A. Kings machte er sogar 37 NHL-Partien, war auch ein Jahr in der KHL für Omsk und Chelyabinsk tätig oder in der slowakischen Liga (Banska Bystrica, Slovan Bratislava) oder in Tschechien (Mountfield HK) tätig. Da könnte VSV ein echter Coup gelungen sein.