Monatelang Drogen über das Internet bestellt

21 Dealer aus verschiedenen Ländern

Mit insgesamt 21 Dealern, unter anderem aus Deutschland, Spanien und den Niederlanden, stand der junge Erwachsene in Kontakt, gab Bestellungen auf wie beim normalen Online-Shopping und ließ sich die illegale Ware per Luftpost zuschicken. Geliefert wurden die Drogen meist verpackt in einem einfachen Briefkuvert oder einem Paket. Erst als eine der Sendungen vom Zoll abgefangen wurde, flog der rege Handel auf.