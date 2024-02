ORF III „dreht für sein Programm jeden Euro um“

Bei 8000 Sendestunden im Jahr seien 2613 davon eigenproduziert, nicht extern eingekauft und ohne Wiederholungen. Mit 360 neuen Produktionen in der kommenden Saison möchte ORF III seine Seherschaft auch in „bewegten Zeiten“ mit Kultur und Information versorgen, wie man auf der gestrigen Pressekonferenz auf dem Küniglberg betonte. Dies beinhaltet seitens der Info Formate rund ums Superwahljahr, die die EU-, US-, Nationalrats- und Landtagswahlen behandeln.