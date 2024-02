Wiener kümmert sich in Ecuador um verletzte Tiere

Nach der Frühstückspause um 9.30 Uhr stehen Führungen mit Touristen oder Aktivitäten mit den Wildtieren auf dem Programm. „Es geht darum, das kognitive Niveau anzuheben. Die Affen sind am anspruchsvollsten, während die Schildkröten am liebsten nur schwimmen. Die Tukane versuchen mit uns zu spielen, was wir aber vermeiden wollen“, berichtet der Wiener. Schließlich gehe es darum, die Tiere zu rehabilitieren, um sie wieder in ihrem natürlichen Lebensraum anzusiedeln. Reptilien sind bei Auswilderung einfacher Von den rund 3500 Tieren, die in der Rettungsstation aufgepäppelt wurden, wurden 1500 bereits wieder ausgewildert. „Ob das gelingt, liegt auch immer an der jeweiligen Art. Bei den Affen ist es nahezu unmöglich, bei den Reptilien einfacher, weil sie keinen Bezug zu den Menschen aufbauen“, so der Experte.