Mutter und ihre kleinen Kinder von Partner getötet

Auch in Österreich herrscht aktuell Entsetzen aufgrund überbordender Gewalt gegen Frauen. Am Freitag waren eine 13-Jährige und ihre Mutter (51) im Bezirk Landstraße tot aufgefunden worden, als tatverdächtig gilt der vorerst verschwundene Ehemann und Vater (53). Am Abend starben drei Frauen bei einer Messerattacke in einem Brigittenauer Bordell, ein Verdächtiger wurde festgenommen.