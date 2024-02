Der Februar geht sonnig und mild zu Ende

In der Westhälfte Österreichs ziehen am Montag zahlreiche dichte Wolkenfelder über den Himmel und in den südlichen Staulagen im Südwesten regnet oder schneit es zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 1.200 Meter Seehöhe. Weiter im Osten halten sich zunächst über den Niederungen teilweise Nebel und Hochnebel. Abseits davon überwiegt in vielen Regionen der freundliche und meist sonnige Eindruck, aber auch hier ziehen einige hohe Wolkenfelder durch und können den Sonnenschein immer öfter trüben. Der Wind weht im Bergland und am Alpenostrand mäßig bis lebhaft aus südlichen Richtungen, sonst bleibt es eher schwach windig, bei Frühtemperaturen von minus vier bis plus fünf Grad sowie Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne und Wind von sechs bis 16 Grad.