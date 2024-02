„Oppenheimer“ räumt bei Schauspiel-Preisen ab

Standing Ovations für Streisand

Golden-Globe-Preisträgerin Da‘Vine Joy Randolph („The Holdovers“) holte in der Nacht zum Sonntag die Trophäe als beste Nebendarstellerin. Auch Fernsehauftritte wurden prämiert: Zu den Gewinnern zählen die Hauptdarsteller Steven Yeun und Ali Wong aus der Gesellschaftssatire „Beef“, Pedro Pascal aus der Drama-Serie „The Last of Us“ und Elizabeth Debicki, die in „The Crown“ die britische Prinzessin Diana spielte. Als Comedy-Darsteller in der Serie „The Bear - King of the Kitchen“ holten Jeremy Allen White und Ayo Edebiri die SAG-Preise.