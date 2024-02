Hier lernen die Programmierer von morgen

Eine Kritik am Schulsystem und dem Fächerangebot will Elternvertreterin Brunauer-Laimer nicht üben. Vielmehr sei der Workshop eine Ergänzung. Er richtet sich an alle Kinder zwischen sieben und 17 Jahren, die Eltern begleiten in der Regel und helfen. Ana weiß zwar noch nicht, ob sie Programmiererin werden will. Für den Technik-Zug am Gymnasium hat sie sich aber schon entschieden. Vielleicht hilft der „Coder Dojo“ bei der Entscheidung.