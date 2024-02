Max Verstappen tobt nach Testfahrten in Sakhir

Lose Kanaldeckel hatten am Mittwoch zum Auftakt der Tests und am Freitag für lange Unterbrechungen gesorgt. Am letzten Testtag in Sakhir fuhr Red-Bull-Fahrer Sergio Perez in der schon berüchtigten Kurve elf über den Randstein hinaus und lockerte dabei die Abdeckung. Anschließend wurde die Rote Flagge geschwenkt und die Einheit unterbrochen. Mehrere Streckenposten versuchten, die beschädigte Stelle zu reparieren.