Bad Goisern: Milchpreis, Wilderei und Ölzeitalter

Aufgefädelte Weltbildfetzen

Tritscher macht daraus ein Spiegelbild der aktuellen Befindlichkeiten vor unserer Haustür. Er wirft in sein „Welttheater“ alles hinein, was an Narrativen hierzulande rumschwirrt: Vom Milchpreis bis zur Apokalypse, von Verschwörungstheorien bis zum Designerbaby, vom Wachstumsdogma bis zum Jungbauernkalender, vom Ölzeitalter bis zum veganen Fleischer. Was leider fehlt in dieser „Ursuppe“ sind Aspekte der Liebe, Berührung und Schönheit.