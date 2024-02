Oliver Glasner spielt in England voll auf Angriff

Die erste Bewährungsprobe mit Crystal Palace ist für Glasner das Heimspiel gegen Burnley am Samstag (16 Uhr). Die „Eagles“ befinden sich als 15. der Tabelle aktuell in Nöten, die Abstiegszone ist nur fünf Zähler entfernt. Der Oberösterreicher beobachtete die Mannschaft beim 1:1 bei Everton am Montagabend von der Tribüne aus. „Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich als Trainer mitten in der Saison übernehme. Es ist eine andere Situation, aber so ist es eben, und für mich ist am wichtigsten, das Beste rauszuholen“, sagte Glasner.