Offiziell! Glasner neuer Crystal-Palace-Trainer

Glasner, als Spieler eine Legende bei der SV Ried, war 2012 als Co bei Red Bull Salzburg ins Trainergeschäft eingestiegen und nach erfolgreichen Engagements in Ried und beim LASK im Juli 2019 in die deutsche Bundesliga zum VfL Wolfsburg gewechselt. Nach Rang vier in der Bundesliga und der Qualifikation für die Champions League zog es Glasner im Sommer 2021 weiter zu Eintracht Frankfurt, wo er zum Publikumsliebling wurde.