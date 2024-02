Auf dem Weg zum Mammutprojekt „Rhesi“

Projektleiter setzen auf Transparenz und Mitwirken

In der Tat scheint der Staatsvertrag, der dann im Mai 2025 in Kraft treten soll, aber noch die niedrigste Hürde darzustellen. Bis das knapp zwei Milliarden Euro teure Projekt genehmigt wird, muss in Österreich auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Verfahren) positiv abgeschlossen werden. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sollen - ganz nach Schweizer Vorbild - bereits vor Beginn des UVP-Verfahrens abgegeben werden können. Aus diesem Grund wird es kommenden Mittwoch (19.30 Uhr im Lustenauer Reichshofsaal) auch eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung geben. Vom 11. März bis 28. April stehen zudem rund 400 Dokumente und Pläne auf der Rhesi-Homepage online zur Einsicht zur Verfügung.