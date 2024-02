„EO“ Oberwart: 40 Millionen Besucher in 15 Jahren

1,2 Milliarden Euro Umsatz und 750 Beschäftigte

Nicht zuletzt beweisen das die rund 40 Millionen Besucher, die in den vergangene 15 Jahren 1,2 Milliarden Euro Umsatz gebracht haben. Mit 750 Beschäftigten ist das „EO“, welches 2022 durch den EO Park erweitert wurde, auch ein bedeutender Arbeitgeber in der Region. „Wir wollen, dass das ,EO‘ anders ist und das gelingt uns hoffentlich auch in den kommenden 15 Jahren so gut, wie in der Vergangenheit“, sagt Centermanagerin Alexandra Wieseneder.