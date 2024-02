Kokain-Fahrt durch Kärnten: Polizeizugriff in Rom

Verfolgung über 740 Kilometer

Und der Plan der Kriminalisten ging schließlich rund 740 Kilometer weiter südlich auf: Vor einer Garage in Rom schlugen die Fahnder zu und stellten im Fahrzeug der Verdächtigen (26 und 54 Jahre) insgesamt sechs Kilogramm an verpacktem Kokain im Wert von mindestens rund 500.000 Euro sicher - neben 18.000 Euro in bar an Drogengeld und weiteren vier Kilogramm Haschisch, das im Hohlraum einer Brandschutztür versteckt war.