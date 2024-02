Schnee und Glatteis auf Österreichs Straßen

Freitag bleibt verregnet

In Unterkärnten und in den ganz tiefen Lagen Oberkärntens wird es am Freitag zeitweise stark regnen, in Summe etwa 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1400 Meter. Die Temperaturen liegen zwischen drei und acht Grad. Am Wochenende wird das Wetter dann wieder freundlicher.