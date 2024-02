Mit RNA-Injektion gegen Bluthochdruck

Dauerhafte Reduktion durch halbjährliche Impfung?

„Diese Daten beleuchten eine Möglichkeit, eine dauerhafte Reduktion des Blutdrucks durch die zweimal jährliche Verabreichung von Zilebesiran zu erzielen. Das könnte auch noch verstärkt werden durch die Kombination mit anderen Blutdruckmitteln“, schrieben die an der Studie beteiligten Wissenschaftler in der Zeitschrift „Journal of the American Medical Association“.