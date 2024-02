Militärexperte sieht Russland im Vorteil

„Resignation und Verzweiflung“ bei Soldaten

Der Militärexperte schätzt, dass derzeit 400.000 ukrainische Streitkräfte an der Front eingesetzt sind. Auf der russischen Seite seien knapp 500.000 im Einsatz. In den vergangenen beiden Jahren sind laut Reisner ungefähr 500.000 Streitkräfte ums Leben gekommen oder verletzt worden (200.000 aus der Ukraine, 300.000 aus Russland). Er bezog sich dabei auf das US-Militär, das von ungefähr 167.000 getöteten Soldatinnen und Soldaten ausgeht. Das ist etwas mehr als die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Salzburg.