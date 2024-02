Was sich der Villacher Fasching vom ORF wünscht

Wie Nachfolger ticken muss

In der „Krone“ spricht er über „einen großen Verlust für den Villacher Fasching“, denn Grohskopf habe „die Veranstaltung quasi gelebt“. Was benötigt sein potenzieller ORF-Nachfolger im Regiesessel? „Er muss hinter der Veranstaltung stehen. Vor allem darf er aber nicht ,müssen‘, sondern er muss es wollen“, sagt Bartl über seinen Wunschkandidaten. „Nicht so wie seinerzeit“, führt er weiter aus, „als ein Regisseur zur Vorstellung nach Kärnten kam und sagte: ,Was soll i mit dem Schas?‘“