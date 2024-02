Meghans „Rich-Mom“-Looks sorgen für Gesprächsstoff

Luxus meets Schnäppchen

Während Prinz Harry in Jeans festem Schuhwerk daherkam, stapfte seine Frau neben ihm in Joan-of-Arctic-Schneestiefeln von Sorel daher, die im Ausverkauf auf der Webseite im Augenblick gerade einmal 150 Euro kosten. Ein Schnäppchen also. Dazu trug Meghan einen Kaschmirpullover des US-Labels Co im Wert von 700 Euro, eine weiße Skinny-Jeans von Frame, die an die 200 Euro kostet und einen daunengefütterten Mantel von Calvin Klein, der um rund 250 Euro zu haben ist. Auf ihrem Kopf prangte eine schwarze Kaschmir-Mütze mit einem Kunstfell-Bommel von Burberry.