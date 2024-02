Politik-Ankündigung von YouTuberin war nur „Trick“

Die Deutsche hatte in einem Video-Statement erklärt: „Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an.“ Sie behauptete, sie wolle den Kampf gegen ein „katastrophales“ Diskussionsklima aufnehmen, und kündigte an, „einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln“. Doch all jene, die sich über einen Politik-Einstieg der Wissenschaftlerin gefreut hatten, wurden nun in einem weiteren Video enttäuscht.