Wissenschafts-YouTuberin will Politik „aufwirbeln“

Will Kampf gegen „katastrophales“ Diskussionsklima aufnehmen

Sie spricht von einer Informations- und einer Diskussionsklimakrise: „Nicht das, was am wichtigsten oder informativsten ist, kriegt die meiste Aufmerksamkeit, sondern das, was am meisten empört oder emotionalisiert“, meinte Nguyen-Kim. Das „katastrophale“ Diskussionsklima würde Krisen verstärken: „Schwarz-weiß, unterkomplex, unsachlich, aufgeregt, voller Scheinargumente und Beleidigungen“, sei der Diskurs aktuell in Deutschland.