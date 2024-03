Wird bei uns genug für gefährdete Tierarten getan?

Dieses Jahr lautet das Motto „Zusammenführung von Menschen und Planet: Erkundung digitaler Innovationen für den Artenschutz“. Es geht also darum, wie digitale Technologien zum Schutz der Artenvielfalt eingesetzt werden können. Auch in Österreich sind viele Tierarten vom Aussterben bedroht. Zu den bekanntesten zählen wohl die Wildbienen, die eine große Bedeutung für unser Ökosystem haben. Aber auch Luchse, Seeadler, Bachforellen oder Ziesel fallen in diese Kategorie. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Vernichtung von Lebensräumen durch Bebauung, die Land- und Tierwirtschaft, aber auch Bejagung und Fischerei zählen dazu. Der Schutz bedrohter Tierarten ist von entscheidender Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität und der gesunden Ökosysteme, von denen wir alle abhängig sind.