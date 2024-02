Politischer Gefangener (64) in Belarus gestorben

Er war Demokratie-Aktivist und Journalist. Im Dezember 2022 war Lednik festgenommen und später zu drei Jahren Haft verurteilt worden, wobei es um die Veröffentlichung in einer Parteizeitung gegangen sein soll. Am Dienstag teilte die frühere Partei des Oppositionellen jetzt mit, dass Lednik in Haft gestorben sei. Die Menschenrechtsorganisation Wiasna bestätigte die Angaben.